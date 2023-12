Canottaggio indoor, tre ori alla Canottieri club nuoto Augusta

Domenica 17 al PalaCus Palermo si è svolto in Indoor Rowing il meeting nazionale Allievi e Cadetti, gara valevole anche come Campionato Siciliano. La Canottieri Club Nuoto Augusta ha onorato la manifestazione vincendo tre Titoli siciliani e un bronzo alla competizione regionale. Per il Meeting Nazionale, Flavio Spinali oltre ad aver vinto il titolo siciliano si è classificato ottimamente al secondo posto negli Allievi B 2 Maschile; Gabriella Tumminello prima nella gara siciliana si è classificata sesta al Meeting nella categoria B 1 Femminile; Sofia Ternullo oro al Campionato Siciliano si è classificata quindicesima alla manifestazione nazionale nella categoria Allievi C Femminile; e Valentino Spinali terzo negli Allievi B 2 Maschile si è classificato sessantaquattresimo nella classifica nazionale di categoria.

Risultati ottimi ottenuti dai giovani canottieri Augustani sui remoergometro “C2” attrezzo ergometrico, creato per la preparazione invernale dei canottieri e per dei test, utilizzato non solo nelle società di canottaggio, misura non solo la preparazione fisiologica e tecnica dei canottieri e favorisce leggermente a parità di preparazione la fisicità e le misure antropometriche.

Conclusa la stagione agonistica 2023 che per la Canottieri Club Nuoto Augusta è stata ricca di vittorie e soddisfazioni ma molto faticosa, difficile e impegnativa soprattutto per le scarsissime risorse economiche. Malgrado tutto il Direttore Tecnico e il presidente preparano la programmazione remiera per la stagione agonistica 2024, che avrà inizio il prossimo mese di Febbraio, che promettono di portare a termine con l’aiuto delle famiglie e degli sponsor.