Canottaggio, il giovane Flavio Spinali protagonista sul lago di Piediluco

Importanti segnali arrivano dal canottaggio augustano nel corso del lungo weekend nazionale disputato a Lago di Piediluco, dove il giovane Flavio Spinali si è messo in evidenza gareggiando sia nel singolo Under 17 che nell’otto con.

L’atleta della Canottieri Club Nuoto Augusta ha brillato soprattutto nelle fasi iniziali del singolo, vincendo con autorità sia la batteria di qualificazione sia la semifinale. Nella finale A, tuttavia, ha chiuso al sesto posto, al termine di una prova non perfetta ma comunque utile per il suo percorso di crescita.

Decisamente positivo anche il risultato ottenuto nell’otto con, dove Spinali ha gareggiato sull’ammiraglia della Circolo del Remo e della Vela Italia, equipaggio capace di conquistare la medaglia di bronzo dopo il secondo posto in batteria.

A commentare il momento dell’atleta è il presidente, allenatore e padre sportivo Vincenzo Galoforo, che sottolinea il valore del giovane: “Flavio è un talento del remo su cui bisogna continuare a lavorare per perfezionarlo. I risultati ottenuti in questi sei anni parlano chiaro, così come il sostegno fondamentale della sua famiglia”.

Galoforo evidenzia però anche le difficoltà strutturali della società: “La nostra realtà possiede competenze tecniche e professionalità, ma non ha ancora attrezzature, strutture e supporto economico sufficienti per competere stabilmente ai massimi livelli nazionali”.

Nonostante ciò, il lavoro svolto non passa inosservato. Lo stesso presidente conferma di aver ricevuto apprezzamenti dai vertici tecnici del canottaggio italiano per la crescita agonistica dell’atleta e per il lavoro portato avanti. Proprio per garantire a Spinali maggiori opportunità, si è resa necessaria una scelta difficile ma condivisa: il trasferimento alla società partenopea.

“Con profondo dispiacere ho firmato il nulla osta per il passaggio al Circolo del Remo e della Vela Italia”, spiega Galoforo, ricordando come nel canottaggio questi trasferimenti avvengano a titolo gratuito e rappresentino un sacrificio per le società che formano gli atleti. Un passaggio che segue quello di altri talenti cresciuti ad Augusta, come Sebastiano Galoforo. Nonostante il cambio di società, Spinali continuerà ad allenarsi ad Augusta sotto la guida dello stesso Galoforo, mantenendo continuità nel proprio percorso tecnico, con periodici raduni a Napoli insieme ai nuovi compagni di squadra. Resta però una riflessione amara: ancora una volta un giovane atleta è costretto a lasciare la propria città per inseguire il proprio sogno sportivo, a causa della mancanza di risorse adeguate sul territorio.