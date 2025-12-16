Canottaggio, gli atleti del Canottieri Club Nuoto Augusta protagonisti al campionato siciliano di Indoor Rowing

Domenica 14 il Pala CUS Catania, alla cittadella Universitaria, è stata la sede del Campionato Siciliano di Indoor Rowing. Come sempre la Canottieri Club Nuoto Augusta ha partecipato con i suoi atleti, che anche quest’anno hanno vinto e dominato nelle rispettive categorie. Flavio SPINALI primo nei Cadetti Maschile, Valentino SPINALI terzo nei Cadetti, Gabriella TUMMINELLO prima nelle Allieve “ C “ e Sofia TERNULLO prima nelle Under 17 Femminile.

A conclusione di una stagione molto lunga, indecisa e travagliata per il canottaggio siciliano la Canottieri Club Nuoto ha saputo tenere duro e portare avanti comunque i suoi valori sportivi e sociali nel mondo dello sport e del canottaggio.

Alcune considerazioni giusto per puntualizzare il lavoro tecnico e la resilienza dei miei ragazzi e della mia Società. FLAVIO SPINALI, senza mezzi termini è un valore giovanile assoluto e indiscutibile, un “talentino” come vengano definiti in Federazione. Nei suoi quattro anni di attività giovanile è stato imbattuto in tutte le regate regionali in barca e indoor, nelle regate nazionali sia sul 7,20, sul Singolo e nel doppio si è sempre classificato primo. Risultato che può essere solo uguagliato ma non superato. GABRIELLA TUMMINELLO non solo ha vinto nelle Allieve “ C “, ma ha fatto registrare un tempo finale, anche migliore delle Cadette in gara, e ha concluso la stagione 2025 con tre vittorie e un secondo posto nelle competizioni nazionali. SOFIA TERNULLO nelle Under 17 ha saputo vincere un ennesimo titolo Siciliano. VALENTINO SPINALI un leoncino sempre presente sul podio sia nelle gare regionali e anche in quelle nazionali.

Una stagione sportiva 2025 sempre più difficile e dura per molteplice ragioni, che ci ha visti gareggiare sul PO a Torino, due volte alle regate nazionali di Sabaudia al Festival dei Giovani di Varese, al Trofeo CONI di Lignano Sabbiadoro, sul Lago Nicoletti a Messina e a Catania. Stagione 2025 molto faticosa, che comunque sia i miei ragazzi, le loro famiglie, che pubblicamente ringrazio, ed Io, siamo riusciti a portare a termine. Un grazie particolare di cuore agli AMICI Siciliani, Pugliesi, Campani, Laziali e Lombardi che hanno contribuito a realizzare tutto questo. E in questi risultati e grazie a questi risultati, troveremo e troverò da qualche parte la forza e le energie per andare avanti e continuare con il mio progetto sportivo e il canottaggio.