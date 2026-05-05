Canottaggio giovanile, Tumminello protagonista a Sabaudia: doppio podio per l’atleta di Augusta

Ottimi risultati per il canottaggio giovanile del Sud Italia nel corso del Meeting Nazionale disputato lo scorso fine settimana a Sabaudia. Tra le società protagoniste anche la Canottieri Club Nuoto Augusta, da anni presenza costante nella manifestazione remiera riservata alle categorie giovanili.

A distinguersi è stata l’atleta augustana Gabriella Tumminello, impegnata nella categoria Cadette. Sabato, nella specialità del singolo olimpico, Tumminello ha conquistato il secondo posto nella finale della sua serie, al termine di una gara combattuta che le ha permesso di registrare anche il secondo miglior tempo complessivo.

Prestazione ancora più brillante nella giornata di domenica, quando la giovane skuller si è imposta nel singolo 7,20, vincendo la propria gara con il miglior tempo assoluto. Un risultato che conferma il momento positivo dell’atleta e la sua crescita costante sul piano agonistico.

Quella di Sabaudia rappresenta l’ennesima conferma del talento di Tumminello, atleta giovane ma già capace di esprimersi ad alti livelli. Impegno, resilienza e voglia di migliorarsi sono le qualità che emergono dal suo percorso sportivo, insieme alla dedizione negli allenamenti e alla continua ricerca del perfezionamento tecnico.