Canottaggio, Gabriella Tumminello si laurea campionessa regionale nel singolo cadette

Domenica 14 Giugno sul Lago Pozzillo, comune di Regalbuto, le Società Siciliane di Canottaggio si sono confrontati in acqua per aggiudicarsi di titoli regionali nelle diverse categorie sulle barche olimpiche.

I Canottieri del Club Nuoto Augusta presente alla manifestazione con i suoi giovani atleti hanno vinto un titolo Siciliano con Gabriella Tumminello nel Singolo Cadette. Gabriella fresca di qualificazione lo scorso 23 Maggio a Messina alla fase finale del Trofeo C.O.N.I. 2026 che quest’anno e previsto in Puglia dal 4 al 7 Ottobre e sarà anche a capovoga del Quattro di Coppia Cadette al prossimo Festival dei Giovani di Ravenna dal 3 al 5 Luglio dove gareggerà anche in Singolo e 7,20 Cadette.

Flavio Spinali ha totalizzato un terzo posto nel Singolo Under 17 e un quarto posto nel Singolo Under 19. Flavio il prossimo week-end a Varese sul Otto Con gareggerà per il Titolo di Campione d’Italia Under 17. Infine Sofia Ternullo si è classificata terza nel Doppio Under 17 e sesta in Singolo Under 17, dopo la medaglia d’Argento della scorsa settimana alla Quarta Tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprinti a Castagneto Carducci, Livorno.