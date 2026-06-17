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Campionati regionali a Regalbuto

Canottaggio, Gabriella Tumminello si laurea campionessa regionale nel singolo cadette

I Canottieri del Club Nuoto Augusta si segnalano anche i terzi posti di Flavio Spinali e di Sofia Ternullo

I Canottieri del Club Nuoto Augusta si segnalano anche i terzi posti di Flavio Spinali e di Sofia Ternullo

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Domenica 14 Giugno sul Lago Pozzillo, comune di Regalbuto, le Società Siciliane di Canottaggio si sono confrontati in acqua per aggiudicarsi di titoli regionali nelle diverse categorie sulle barche olimpiche.

I Canottieri del Club Nuoto Augusta presente alla manifestazione con i suoi giovani atleti hanno vinto un titolo Siciliano con Gabriella Tumminello nel Singolo Cadette. Gabriella fresca di qualificazione lo scorso 23 Maggio a Messina alla fase finale del Trofeo C.O.N.I. 2026 che quest’anno e previsto in Puglia dal 4 al 7 Ottobre e sarà anche a capovoga del Quattro di Coppia Cadette al prossimo Festival dei Giovani di Ravenna dal 3 al 5 Luglio dove gareggerà anche in Singolo e 7,20 Cadette.

Flavio Spinali ha totalizzato un terzo posto nel Singolo Under 17 e un quarto posto nel Singolo Under 19. Flavio il prossimo week-end a Varese sul Otto Con gareggerà per il Titolo di Campione d’Italia Under 17. Infine Sofia Ternullo si è classificata terza nel Doppio Under 17 e sesta in Singolo Under 17, dopo la medaglia d’Argento della scorsa settimana alla Quarta Tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprinti a Castagneto Carducci, Livorno.


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