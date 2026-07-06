Canottaggio, Gabriella Tumminello protagonista al Festival dei Giovani: tre vittorie e un secondo posto per la giovane atleta di Augusta

Tre vittorie e un secondo posto nel principale evento nazionale dedicato al canottaggio giovanile. È il brillante bilancio di Gabriella Tumminello, giovane atleta della Canottieri Club Nuoto Augusta, protagonista al 37° Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, disputato da venerdì 3 a domenica 5 luglio sul bacino della Standiana, a Ravenna.

La manifestazione rappresenta il più importante appuntamento agonistico italiano riservato agli Under 15 e quest’anno ha fatto registrare numeri da record: 1.518 giovani canottieri, in rappresentanza di 130 società remiere provenienti da tutta Italia, si sono confrontati nelle diverse specialità e categorie, oltre che nella tradizionale sfida tra rappresentative regionali.

In questo contesto altamente competitivo, la quattordicenne augustana ha confermato tutto il proprio talento. Sabato si è imposta nel Singolo 7,20 Cadette, vincendo la gara con autorevolezza e dimostrando un’eccellente condizione atletica. Sempre nella giornata di sabato ha conquistato un altro successo nel Singolo Olimpico Cadette, mentre domenica ha completato il suo straordinario fine settimana imponendosi anche nel quattro di coppia Cadette a capovoga di un equipaggio misto, formato secondo i principi di integrazione e inclusione promossi dalla Federazione.

Già nella giornata inaugurale di venerdì, Gabriella Tumminello aveva guidato il quattro di coppia Cadette della rappresentativa siciliana, contribuendo al secondo posto finale nonostante un problema tecnico al timone che ha condizionato la prestazione dell’equipaggio.

Risultati che confermano la crescita della giovane atleta augustana, capace di distinguersi sul palcoscenico nazionale grazie a qualità tecniche, preparazione atletica e grande determinazione.

Un percorso costruito quotidianamente con sacrificio e passione insieme alla Canottieri Club Nuoto Augusta, che continua a operare presso la base navale di Marisicilia Augusta, affrontando non poche difficoltà organizzative e logistiche. Anche in questa occasione, le imbarcazioni utilizzate per la competizione sono state messe a disposizione dalla Canottieri Ravenna, a testimonianza dello spirito di collaborazione che caratterizza il movimento remiero italiano.