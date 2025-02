Canottaggio, argento per l’augustano Flavio Spinali alla “D’Inverno sul Po”

Si è svolta la Regata Internazionale di fondo D’Inverno sul Po, una delle competizioni di canottaggio più prestigiose, che quest’anno ha visto la partecipazione di 3.800 atleti sulla distanza di 5.000 metri.

Tra gli equipaggi in gara, ha brillato il quattro di coppia Cadetti misto, formato da giovani talenti provenienti da diverse società e regioni del Sud Italia. A bordo, Flavio Spinali (Canottieri Club Nuoto Augusta), Stefano Puca (Canottieri Pro Monopoli), Valerio Martignano (G.S. Vigili del Fuoco “Carrino” Brindisi) e Alessandro Bonanno (CRV Italia Napoli). Un equipaggio dal grande potenziale, su cui si punta per un possibile futuro in nazionale Juniores.

La gara ha visto la partecipazione di ben 25 equipaggi nella categoria Cadetti. Nonostante fosse la loro prima esperienza insieme e le difficoltà legate a un’imbarcazione non perfettamente adattata al loro peso, i quattro giovani atleti hanno dimostrato grande preparazione tecnica e spirito agonistico. Dopo un’attenta regolazione di remi e impalatura, il team ha affrontato i 5.000 metri del Po con determinazione, seguendo per la prima volta l’intero percorso della competizione.

Alla fine della regata, l’equipaggio si è classificato al secondo posto, registrando il secondo miglior tempo della categoria. Un risultato eccellente che conferma il talento di questi giovani canottieri e apre le porte a nuove sfide e traguardi futuri.