Canoa, ai Giochi europei di Cracovia in gara anche Cristina Petracca, atleta di Augusta

E’ in ritiro con la squadra nazionale a Castel Gandolfo (Roma) in preparazione dei prossimi Giochi europei che si terranno a Cracovia dal 21 al 24 giugno Cristina Petracca, canoista augustana che ritorna a gareggiare con il gruppo azzurro in una sorta di Olimpiade europea, giunta alla terza edizione e a cui parteciperanno quasi tutti gli sport. Quasi tutto pronto per la partenza prevista per domani, mentre le prime gare inizieranno mercoledì.

“Sono doppiamente felice di poter partecipare a questo evento, perché ad inizio stagione – ha detto l’azzurra- ho avuto un infortunio alla schiena per cui ero rimasta fuori squadra, e per potervi rientrare ho dovuto vincere una selezione in k1”. Ai Giochi europei gareggerà in k4 sulla distanza dei 500 mt assieme alla collega Agata Fantini e a due atlete delle fiamme azzurre Susanna Cicali e Francesca Genzo, e in K2 misto sui 200 metri con Alessandro Gnecchi, atleta del gruppo sportivo dei Carabinieri.

Trentantre anni, Cristina Petracca ha iniziato ad andare in canoa ad Augusta ad 8 anni con la Rari 86 Augusta, nel tempo ha conquistato numerosi titoli italiani e anche partecipazioni europee e mondiali. Romana d’adozione è atleta di punta della Marina militare fin dal 2013. Nel 2022 e nel 2021 si è classificata prima nel K2 5000 mt Senior al campionato italiano di fondo, di Milano​, nel 202​0 è stata campionessa italiana di velocità nel K2 1000 mt Senior, nel K1 500 mt Senior, seconda nel K2 5000 mt Senior, nel K1 200 mt Senior, nel K2 200 mt Senior e nel K1 500 mt Senior, terza alle Universiadi di Montemor (Portogallo) del 2016 nel K1 500 mt Senior e nel K4 200 mt Senior solo per citare alcuni risultati.