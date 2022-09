Cannata inaugura ad Augusta il comitato per la sua candidatura alle elezioni regionali e nazionali

Continua il tour elettorale per la provincia di Siracusa di Luca Cannata, candidato alle elezioni Politiche e Regionali del prossimo 25 settembre. Ieri, 12 settembre, è stato inaugurato il comitato elettorale in viale Italia ad Augusta.

“Sto cercando di incontrare più gente possibile – dice Cannata – sto cercando di spiegare che io sono per il fare e la concretezza e che ci sono stato e ci sarò per la crescita del nostro territorio. E tutti possono contare su di me. Per questo mi sto muovendo in tutti i comuni, come ho sempre fatto: per ascoltare le esigenze della provincia, per risollevare le sorti di una terra bellissima”.