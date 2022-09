Cannata (FdI): “fonti rinnovabili ed economia del mare: il porto di Augusta centrale nel Mediterraneo”

“Il clima, l’energia, il sole: in questo momento stiamo vivendo una situazione catastrofica, un terremoto economico per via delle fonti rinnovabili che non sono state sviluppate abbastanza, soprattutto nella nostra Sicilia”. Lo ha detto Luca Cannata, candidato con Fratelli d’Italia alle elezioni Politiche e regionali del prossimo 25 settembre.

“È arrivato il momento di essere indipendenti dagli altri Paesi – ha aggiunto – da eventi quali guerre e blocchi del gas, è il momento di rinnovare e innovare attraverso pale eoliche off shore, pannelli fotovoltaici e incentivi all’uso dell’energia pulita per valorizzare le nostre risorse straordinarie. Come il sole, il vento e come il mare: l’economia blu. Il mare diventa motivo di attrazione turistica per la balneazione ma anche motivo di sviluppo economico. E penso al porto di Augusta, che diventa ancora più centrale nel Mediterraneo. Dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo concentrare la nostra attenzione su tutto questo, valorizzando la Sicilia, la nostra terra. Ci saranno per la nostra Sicilia 18 miliardi di investimenti pubblici in infrastrutture che daranno un valore aggiuntivo di 60 miliardi di investimenti privati. È la sfida da cogliere per non perdere un euro e creare opportunità di occupazione e sviluppo per la nostra terra”.