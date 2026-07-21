Campo Fontana ad Augusta. Carrabino: “Il Consiglio interverrà con il nuovo regolamento”

Attualità · La replica

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’assessore allo Sport di Augusta, Giuseppe Carrabino, in risposta a quanto affermato dal presidente della società sportiva Megarese Concetto Caggiaguerra,

“Continua l’impegno della civica amministrazione per offrire il rinnovato Campo sportivo “Fontana” alla fruizione delle Società sportive che da qui a breve inizieranno il campionato 2026 – 27. Nei giorni scorsi, quale assessore allo sport – su delega del sindaco Giuseppe Di Mare – ho presieduto con esito positivo la Commissione Pubblici Spettacoli per definire gli ultimi accorgimenti richiesti dalle parti coinvolte, unitamente a un sopralluogo congiunto con l’Autorità per le competenze in materia di sicurezza.

In merito poi alla revisione delle tariffe per la fruizione del Centro sportivo, già deliberate dalla Giunta Comunale poco prima della fine della legislatura, Concetto Cacciaguerra, presidente della S.S. Megarese, ha già incontrato per ben tre volte il sindaco Di Mare ricevendo rassicurazioni sul fatto che il Consiglio comunale provvederà dopo la redazione del nuovo regolamento. Come con le altre società, con le quali ci siamo riuniti, le nostre porte sono aperte e il dialogo non si concluderà mai, ma forzare pubblicamente la mano andando in maniera isolata, dubito sia il modo giusto per rapportarsi.

Le questioni poste dalla Megarese hanno già ricevuto risposte e il primo anno di gestione del rinnovato impianto rappresenterà anche una fase di sperimentazione. Ci saranno i necessari correttivi, ma chi decide di fare calcio sa che si tratta anche di un mondo imprenditoriale. Cacciaguerra pensi alla squadra che vuole sia rappresentativa della città, noi continueremo a gestire il campo da calcio finalmente restituito alla collettività”.