Campionato regionale di nuoto paralimpico: alla seconda tappa record per atleta de Il Faro Augusta-Catania

Nuovo record ieri in vasca per Vittoria Gambilonghi, atleta tesserata con l’asd Il faro Augusta-Catania che ieri, a Paternò, ha vinto nei 50 farfalla. La dodicenne di Buccher, ha conseguito il miglior tempo di 1’08”50 gareggiando alla piscina comunale “Giovanni Paolo II” dove si è svolta la seconda fase del Campionato regionale di società Finp Sicilia, organizzata dalla Federazione italiana nuoto paralimpico delegazione Sicilia. In questa seconda tappa ha migliorato l’ottimo tempo già ottenuto alla prima fase del campionato del 2 marzo scorso di 1’18”30 che si era disputato a Messina.

La società, guidata dall’augustano Giovanni Spadaro, si trova attualmente al quarto posto in classifica con 5384 punti, mentre è seconda per medaglie conquistate. Finora sono state 11: 9 gli ori vinti da Annalisa Maria D’Angelo, Giuseppe Alessio D’Antonio e Vittoria Giambilonghi, che hanno portato a testa tre primi posti in varie categorie, un argento e un bronzo ha invece conquistato Danny Sortino.