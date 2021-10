Campionato mondiale di pizza piccante, terzi Del Fiume e Tringali da Augusta

Hanno portato in alto il nome di Augusta, ma anche della Sicilia classificandosi terzi al campionato mondiale di pizza piccante che si è svolto nei giorni scorsi a Scalea, in provincia di Cosenza, alla presenza di oltre 300 pizzaioli, Giorgio Del Fiume e Marco Tringali.

I due giovani augustani si sono distinti, in particolare, nella categoria “Coppa Italia” e hanno vinto grazie due pizze da loro create, una bianca e una rossa, entrambe realizzate con ingredienti rigorosamente siciliani, che sono state apprezzate dalla giuria: la bianca chiamata “Oro verde” è stata preparata con mozzarella, pesto di pistacchio di Bronte, mousse di peperoncino rosso, mortadella Igp, fiocchi di burrata Dop, e guarnita dopo la cottura con granella di pistacchio, mentre la pizza rossa “Trinacria” aveva come ingredienti una base di salsa di pomodoro e cipolla di Giarratana, e all’uscita del forno è stata condita con tocchetti di pesce spada fresco, pomodoro ciliegino Igp di Pachino, olive verdi, capperi di Pantelleria, pinoli tostati e panure siciliana con peperoncino fresco.

Inoltre Del Fiume ha conquistato anche il titolo di vice campione di pizza veloce e ha sfiorato il primo posto per un soffio, concludendo la gara con un tempo di 1’05, mentre Tringali, alla sua prima competizione tra i Cadetti, si è classificato quinto. Un risultato importante per i due pizzaioli e per lo staff della “Pizzeria da Giorgio”.