Campionato italiano di velocità ad Imola: il pilota Passanisi di Augusta a caccia della vittoria

Parte già da un’ottima posizione ed è a caccia di un’altra medaglia da vincere al campionato italiano di velocità il giovane pilota augustano Domenico Passanisi, che domenica prossima gareggerà al circuito di Imola in sella alla moto Yamaha R7. Si tratta della quarta tappa del campionato monomarca-la prima è stata a Misano, la seconda al Mugello e la terza a Vallelunga- dove la vera differenza la fa il pilota. E dove a correre saranno una quarantina di iscritti per una competizione di livello.

“Nella prima gara di aprile siamo andati fortissimo con un secondo posto arrivato ad un decimo dal primo classificato, – ha commentato Passanisi- nella seconda gara diluviava e sono scivolato senza fare punti, la terza gara a Vallelunga sono riuscita a vincerla. Ci presentiamo da leader visto che siamo i primi in campionato”.

La gara si svolgerà all’interno del mondiale di superbike nel circuito di Imola, ci saranno solo due turni di prove libere per prendere confidenza con la pista e mettere a punto la moto. Già mercoledì il pilota megarese- uno dei due soli siciliani in gara di fronte ad un prevalenza di motociclisti del Nord Italia- è stato impegnato in un test sulla moto in pista a Cremona, ieri è stato presente all’interno all’autodromo di Imola per le attività anche collaterali previste ed oggi comincerà con le prove libere. Domani ci sarà la qualifica in vista della gara di domenica pomeriggio.

“E’ una pista nuova che non conosco, a differenza degli altri, quindi per me sarà una un po’ una gara in salita, ma l’obiettivo è conquistare il podio. E’ difficile ma ci dobbiamo provare”– ha concluso Passanisi. Già dispone di diversi aziende locali che lo sostengono, ma è anche alla ricerca di ulteriori sponsor per completare la stagione agonistica, che per quanto riguarda il campionato italiano si concluderà a fine agosto al Mugello con la quinta ed ultima tappa all’interno della Coppa Italia. I primi tre di ogni nazione andranno a disputare lo super finale europea che si terrà a fine settembre ad Aragona, in Spagna