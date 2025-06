Campionato di Disegno tecnico: in finale un’alunna del Corbino

Un’alunna dell’istituto comprensivo Orso Mario Corbino, Giulia Frixa, appresenterà Augusta ma anche la provincia alla finalissima nazionale del decimo campionato di Disegno tecnico – edizione della provincia di Siracusa, che si svolgerà a Rieti dal 24 al 26 ottobre. Il campionato, ideato dieci anni fa da Fabio Macchia, docente di tecnologia all’ istituto comprensivo “Danti” di Alatri (Fr), ha avuto ogni anno un enorme successo, crescendo sempre più e coinvolgendo, quest’anno, un totale di 54 province, da Trieste a Milano, da Roma a Palermo. Sono stati più di 31mila gli alunni delle classi prime delle scuola secondarie di primo grado a parteciparvi.

Il progetto si è svolto in tre prove ad eliminazione diretta, una finale di classe, che ha visto i primi cinque migliori disegnatori di ogni classe accedere al turno successivo. I finalisti del primo turno si sono poi affrontati nella finale d’istituto. Questa fase è stata superata da Giulia Frixa della prima CT, qualificandosi alla finalissima provinciale in cui ha superato la prova totalizzando un punteggio di 49 su 50, dimostrando un talento eccezionale e guadagnandosi l’accesso alla finalissima nazionale che si svolgerà a Rieti dal 24 al 26 ottobre.

Il campionato nazionale di Disegno tecnico, giunto alla sua decima edizione, si conferma un appuntamento fondamentale per stimolare e valorizzare le competenze nel disegno tecnico, una disciplina fondamentale che sviluppa logica, precisione e capacità di visualizzazione, sempre più richieste in numerosi ambiti professionali.

Al Corbino il progetto è stato coordinato dall’insegnante Alessandra Morbelli coadiuvata da tutti gli insegnanti di tecnologia dell’istituto. Ora l’alunna del docente Alfio Vizzini si prepara con impegno ed entusiasmo a rappresentare Siracusa e la sua scuola alla finale nazionale. “La sua partecipazione a tale finale è già di per sé un grandissimo traguardo che celebra non solo il suo talento individuale, ma anche l’impegno dei docenti e delle istituzioni scolastiche nel promuovere discipline cruciali per la formazione dei giovani”– fa sapere la scuola diretta da Maria Giovanna Sergi.