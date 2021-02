Campionato di Cross, l’Atletica Augusta riparte con la stagione agonistica e si piazza all’ottavo posto in classifica

E’ ottava nella classifica delle società l’Atletica Augusta, che ha inaugurato la stagione agonistica 2021 gareggiando domenica a Catania alla prima fase regionale del Campionato di squadra Cross agonistico e individuale Cross Cadetti, manifestazione nazionale e prima gara regionale organizzata dopo “la zona rossa” e che si è svolta alla Pineta del boschetto della Playa, nel pieno rispetto dei protocolli ani-covid. Oltre 300 gli iscritti, 37o per l’esattezza (155 donne e 255 uomini) che sono partiti con indosso le mascherine per i primi 500 metri, per poi poterle abbassare nel proseguimento della gara che ha visto partecipare, oltre alle categorie giovanili, anche senior e master, inseriti in due batterie di partenza finali per evitare eccessivi assembramenti.

Buoni i risultati per l’Atletica Augusta, che con Ennio Salerno ha conquistato il settimo posto assoluto e quarto di categoria con il tempo di 37:11 nella categoria Promesse/Seniores e sulla distanza dei 10 km, articolata in 10 giri da 1 km in un percorso molte tecnico, impegnativo e con frequenti cambi di direzione. Cinquantaduesimo assoluto e ottavo di categoria con il tempo di 41:58 è arrivato Sebastiano Alicata, seguito da Alessandro Giacalone, 64esimo assoluto e 13esimo di categoria con il tempo di 42:47.

Tra i Cadetti sulla distanza di 2,5 km 24esimo posto per Giorgia Messina e 30esimo per Federico Coco.