Campionati italiani di Economia e Finanza: terzo posto alla finale regionale per studente del Ruiz di Augusta

Terzo miglior punteggio per l’ istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” nella finale regionale dei Campionati italiani di Economia e finanza, che si è tenuta il 21 marzo scorso. Unica scuola per la provincia di Siracusa, dopo aver sfiorato lo scorso anno la qualificazione alla fase nazionale, il Ruiz ha gareggiato quest’anno con lo studente Francesco Palermo della 2 AF Amministrazione, finanza e marketing per la categoria Junior. Ammessa alla finale per la categoria Senior, anche la studentessa Lorella Trigilio della 3AT Turismo, che tuttavia non ha partecipato alla gara perché impegnata nel suo mese di Erasmus in Germania.

Alla presenza del referente d’istituto e insegnante Paolo Trigilio, lo studente Palermo si è distinto ottenendo un brillante terzo posto a livello regionale, confermando l’alto livello di formazione degli studenti dell’istituto. La gara, su piattaforma digitale, era costituita da una batteria di 25 quiz che i concorrenti dovevano risolvere in un’ora. Solo uno studente per categoria avrà l’opportunità di rappresentare la Sicilia nella fase nazionale, che si svolgerà a Torino il 9 maggio 2025.

“Un plauso va al nostro studente- afferma la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – che si è distinto nella competizione, importante esperienza di valorizzazione delle eccellenze e di crescita personale. Questo successo è il frutto dell’impegno e della dedizione dell’alunno, nonché dell’eccellente lavoro svolto dai docenti del settore Economico del Ruiz, che hanno saputo trasmettere ai loro studenti una solida base di conoscenze e competenze in ambito economico e finanziario”.