Campionati di tango argentino 2022, titolo nazionale per Gabriele Tringali di Augusta e Francesca Aracri

E’ campione italiano di tango argentino 2022 di categoria, in coppia con Francesca Aracri, l’augustano Gabriele Tringali che si è aggiudicato il titolo ai campionati Fids, che si sono svolti, nei giorni scorsi, a Colli del Tronto (Ascoli Piceno), durante l’ “Argentine tango Midas congress” , alla presenza di più di 250 tangheri provenienti da tutta Italia. I due ballerini sono arrivati primi nella categoria A Tango Salon (detto anche De pista), fascia 16-34 anni.

31 anni, originario di Augusta, da più di 10 anni Tringali vive a Reggio Calabria dove ha frequentato l’università di Architettura e dove si è ben inserito, sentendosi ormai anche cittadino calabrese onorario. Inizia a ballare 10 anni fa e ben presto il tango diventa una vera e propria passione che lo coinvolge appieno. “Ciò che mi appassiona è la comunicazione del tango, che – racconta- parla la lingua dell’abbraccio e dell’improvvisazione, coniugando così movimenti tecnici, con intensità, passionalità e ascolto del proprio corpo e di quello del partner”.

Nel 2020 è diventato maestro di tango Asc ed ha iniziato ad insegnare tango argentino a Reggio Calabria, dove tiene regolarmente dei corsi di ballo con la scuola-associazione “TangoMalia”, “che vede a capo i miei maestri e amici Pietro di Fabio e Giuseppina Romeo, nonché miei mentori tangheri”. – aggiunge. L’associazione organizza eventi, di cui il più famoso è l’“Encuentro Milonguero en Calabria”, che si è tenuto a Pizzo Calabro e nell’ultima edizione, la quarta, ha visto partecipare più di 300 persone da tutto il mondo e di 22 nazionalità.

Francesca Aracri, con una doppia laurea in Matematica e Informatica, è originaria di Crotone e dopo aver vissuto a lungo a Cosenza da circa un anno si è trasferita s a Roma per il tango. Balla da quando aveva 3 anni, ha iniziato con la danza classica per poi appassionarsi al tango, che diventa punto cardine della sua attività.