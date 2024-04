Campionati di Astronomia: il Ruiz di Augusta alla finale nazionale e rappresenterà la Sicilia

Uno studente augustano dell’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz rappresenterà la Sicilia alle finali nazionali dei campionati di Astronomia 2024. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Daniele Gaeta della 3 QL del liceo quadriennale delle Scienze applicate vola alla finale dei campionati italiani di Astronomia, in programma a Reggio Calabria dal 16 al 19 aprile.

Daniele parteciperà alla prova nazionale con altri trentuno finalisti di tutta Italia nella categoria Senior a conclusione di un percorso di qualificazioni molto difficile. Gli iscritti alla XXII edizione sono stati, infatti, ben 12427, che si sono misurati nella fase di preselezione svolta il 6 dicembre 2023, a seguito della quale solo 1136 studenti sono stati ammessi alla gara interregionale del 15 e 16 febbraio.

Il gruppo di 32 finalisti italiani della categoria senior, di cui Daniele fa parte, selezionati tra 2993 iscritti a questa categoria, si cimenterà nella gara nazionale che consisterà in una prova teorica, cioè nella risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna, e in una prova pratica di analisi di dati astronomici.

Per il Ruiz, che “da anni investe tante risorse, con specifici corsi e approfondimenti, per sviluppare negli alunni l’interesse per le materie scientifiche, ed in particolare per l’astronomia, l’arrivo in finale di Daniele rappresenta un traguardo importante, all’interno di un percorso che nel tempo ha visto fiorire ragazze e ragazzi eccellenti e crescere in loro competenza e passione per le materie scientifiche” – fa sapere la scuola con la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina in testa che farà il tifo per l’alunno.

In palio per i diciotto vincitori dei XXII campionati di Astronomia (cinque studenti delle categorie Junior 1, Junior 2 e Senior e i tre studenti della categoria Master) ci sarà la medaglia “Margherita Hack”, i cinque diplomi di merito agli studenti classificati dal sesto al decimo posto per le categorie Junior 1, Junior 2 e Senior e tre diplomi di merito ai classificati dal quarto al sesto posto per la categoria Master. Inoltre a conclusione della finale nazionale, in accordo con il regolamento delle Olimpiadi internazionali di Astronomia, sarà proclamata la squadra che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi del 2024.