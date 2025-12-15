Campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue e degli emoderivati al liceo Megara di Augusta

Il 12 dicembre il Liceo “Megara” ha ospitato la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue ed emoderivati “Donare unisce”, promossa dal Gruppo Fratres di Augusta e rivolta alle classi del triennio.

Per l’occasione Fratres ha consegnato le borse di studio istituite in memoria del dott. Sebastiano Saluta e della moglie sig.ra Filomena Palagiano agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo “Megara” con i migliori punteggi ottenuti alla fine dell’anno scolastico 2024/2025, tutti e tre con la media del 10: Giorgio Belluso (3^AS, vincitore di 500 euro), Gabriele Amara (4^AS, vincitore di 700 euro), Chiara Vaiasicca (5^AL, diplomata con 100 e lode, vincitrice di 1000 euro).

L’iniziativa è stata organizzata dalla docente Anna Lucia Daniele ed è stata aperta dai saluti della Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante e della docente referente Salute e Ambiente Jessica Di Venuta. Il presidente Luigi Nicosia e il tesoriere Salvatore Lanteri hanno ribadito l’importanza vitale della donazione come gesto gratuito e disinteressato di solidarietà e civismo e come segno di cura per la salute e il benessere psico-fisico.

Emozionante è stata la testimonianza del signor Giuseppe, il quale ha raccontato sia la gioia e l’autostima di chi dona la propria sacca, senza conoscere il possibile destinatario, sia l’appagamento e la gratitudine di chi riceve questo dono che può veramente salvare la vita e aiutare nella cura delle malattie.

Il medico dott. Gianfranco Di Bono e i volontari hanno raccolto diverse pre-donazioni tra docenti, componenti del personale ATA e studenti maggiorenni all’interno dell’autoemoteca parcheggiata nel cortile della scuola.

La DS Ferrante ha dichiarato: “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Gruppo Fratres di Augusta per l’erogazione delle borse di studio destinate ai nostri studenti. Il loro sostegno costituisce un prezioso contributo alla formazione e rappresenta al tempo stesso un esempio concreto di valore civico, testimoniato dall’impegno costante nella promozione della donazione di sangue.”