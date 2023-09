Camion con gru idraulica ed escavatore rubati ad Augusta: ritrovati e restituiti al proprietario

Un escavatore e un camion con gru idraulica e cassone, rubati la scorsa settimana, ad una ditta augustana sono stati ritrovati a Lentini dagli agenti di polizia del commissariato che li hanno restituiti al legittimo proprietario. I mezzi pesanti, dall’elevato valore economico dopo essere stati trafugati, sono stati portati fuori dal comune megarese, tant’è che sono stati ritrovati ben nascosti tra la vegetazione delle campagne di Lentini, ma non sono passati inosservati ai poliziotti che li hanno trovati dopo aver avviato le indagini, ancora in corso, per fare piena luce sull’intera vicenda.

Dal furto mancherebbe, inoltre, un altro mezzo più piccolo e di minor valore, un furgone, che non è stato ancora ritrovato.

Agli uomini del commissariato sono arrivati i ringraziamenti da parte dell’amministratore unico della ditta che si è congratulato con il personale della Polizia di stato per l’importante recupero dei mezzi la cui mancanza avrebbe causato alla società un ingente danno economico.