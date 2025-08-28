Cambio appalto dei servizi di vigilanza privata alla Sonatrach di Augusta: diffida di Cisal Sinalv

La Cisal Sinalv interviene con una diffida formale sulla procedura di cambio d’appalto dei servizi di vigilanza privata presso la Raffineria Sonatrach di Augusta.

Secondo quanto denunciato dal sindacato, la procedura sarebbe stata avviata in violazione dell’art. 25 del Ccnl Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e dell’art. 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023). La Cisal Sinalv, rappresentativa dei lavoratori coinvolti, lamenta infatti di non essere stata informata né convocata alle riunioni e trattative sul cambio di gestione.

Un’esclusione che, secondo la nota firmata dal segretario regionale Sebastiano Macca, “costituisce grave violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza, nonché comportamento antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori”.

Il sindacato diffida quindi le aziende coinvolte a garantire l’immediato coinvolgimento della Cisal Sinalv in tutte le fasi della procedura, sospendendo ogni accordo già raggiunto in assenza della sigla e ripristinando “la piena legalità e trasparenza”.

In caso contrario, la Cisal Sinalv annuncia azioni legali davanti al giudice del lavoro per condotta antisindacale e una segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.