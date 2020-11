Cambio alla guida del movimento Adesso Augusta: il nuovo presidente è Francesco Sorge

È Francesco Sorge il nuovo presidente del movimento civico Adesso Augusta, eletto nei giorni scorsi dal direttivo, che si è riunito per riorganizzare l’attività dopo la pausa forzata a causa della pandemia e la successiva parentesi elettorale. Ingegnere e imprenditore da anni si batte per il rilancio delle periferie di Augusta, in particolare con il comitato “Gelsari-San Leonardo” con cui ha portato avanti diverse iniziative per rivendicare servizi ed infrastrutture per il territorio a nord della città. E proprio per la sua competenza e per la conoscenza delle problematiche delle zone periferiche era stato designato come assessore nell’eventuale squadra di governo dal candidato a sindaco Massimo Casertano.

“Ho accettato con entusiasmo questa sfida – ha commentato Sorge che subentra a Giorgio Italia, alla guida del movimento – perché credo nel valore dell’impegno civico, che non può essere limitato alle parentesi elettorali, perché le istanze legittime per il territorio e le attenzioni per il cittadino non possono fermarsi alla propaganda. Adesso Augusta è un movimento moderato, trasversale, inclusivo, ma soprattutto pragmatico ed intende dare slancio allo sviluppo di Augusta con passione, serietà e competenza. Siamo presenti nelle periferie, nelle scuole dei nostri figli, nelle associazioni sportive, per dare voce alla gente comune che vive i problemi del territorio”.

Sorge, insieme al movimento, auspica che la nuova amministrazione possa mostrare più attenzione e sensibilità di quella precedente: “Apriremo un confronto sui temi e sui problemi e la incalzeremo per promuovere azioni utili, nell’esclusivo interesse dei cittadini. – ha concluso – Animati dallo spirito di servizio e dall’impegno che da tempo abbiamo già dimostrato”.