Calendari educativi su ecocarta distribuiti nelle scuole di Augusta

Nell’ambito del progetto Noi Si-Amo Ambiente del Servizio Civile Universale – Città di Augusta, e con il supporto di Megarambiente, sono stati realizzati calendari educativi stampati su ecocarta e con inchiostri vegetali, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e la diffusione di buone pratiche all’interno della comunità.

Ciascun mese presenta contenuti informativi, consigli e messaggi di sensibilizzazione dedicati alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al coinvolgimento attivo di studenti, famiglie e cittadini. I calendari verranno distribuiti gratuitamente nelle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado del territorio comunale, quale strumento didattico e di supporto alle attività educative inerenti al progetto.

L’Amministrazione Comunale e i volontari del Servizio Civile Universale confermano, con questa iniziativa, il proprio impegno nel promuovere una cittadinanza più responsabile e consapevole, nella convinzione che anche le azioni più semplici possano generare un cambiamento significativo quando condivise dalla collettività.