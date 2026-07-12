Calcio Promozione, Stage 2026: la Megarese fa il pieno di giovani

La Società Sportiva Megarese fa gola a molti giovani augustani. La risposta è arrivata nel corso del primo stage (circa quaranta gli Under) che si è svolto al nuovo campo Fontana di Augusta. L’evento, si è svolto alla presenza dello staff tecnico della Prima squadra e dei massimi dirigenti della storica società neroverde presieduta da Concetto Cacciaguerra.

Questo il commento del presidente Cacciaguerra: “Sono orgoglioso della riuscita dello stage, questo non è un punto di arrivo ma soltanto un punto di partenza. In dieci giorni siamo riusciti a portare in campo circa quaranta ragazzi, è per me è una grande gioia. Con grande soddisfazione posso dire che la società ha tesserato tanti ragazzi che nel corso di questi anni non hanno potuto giocare ad Augusta cercando fortune altrove. Oggi, tanti di questi ragazzi che erano presenti allo stage, avranno la possibilità di aggregarsi alla Prima squadra e dimostrare tutto il proprio talento calcistico. E dopo il successo di questo primo Stage, è nostra intenzione organizzarne un secondo per dare la possibilità ad altri giovani di riscattarsi e dimostrare tutto il proprio valore”, ha concluso Cacciaguerra.

Ma lo stage appena trascorso, oltre ad essere stato apprezzato sotto il profilo numerico, ha dato la possibilità a mister Insanguine e al suo vice Bertoni, di annotare sui propri taccuini nomi, ruoli e indicazioni utili sulle qualità tecniche dei giovani calciatori emerse nel corso del primo stage 2026 targato S.S. Megarese.