Calcio, per l’Augusta Fc la parola d’ordine è “programmazione”

Ad Augusta cresce l’entusiasmo attorno al ritorno del campionato di Eccellenza in città dopo ventisei anni di attesa. Un clima di grande partecipazione e interesse accompagna il percorso dell’Augusta Football Club, impegnato nella costruzione di un progetto sportivo ambizioso, strutturato e profondamente legato al territorio.

Nel corso delle ultime settimane la società ha lavorato intensamente per dotarsi di un’organizzazione dirigenziale e tecnica di alto profilo.

Attorno al Presidente Simone Lo Nigro si è infatti costituito un gruppo di lavoro composto da figure di comprovata esperienza e competenza come il Direttore Operativo Gaetano Vinci, il Direttore Sportivo Vincenzo Giliberto, il Direttore Generale Simona Marletta – che vanta esperienze importanti a Siracusa, Catania e Acireale – il Coordinatore dell’Area Tecnica Fabrizio Scatà e il Segretario Generale Simone Galizia.

Contestualmente il club ha definito lo staff della prima squadra affidando la guida tecnica a Maurizio Intagliata, affiancato dal vice allenatore Antonio Sbriglio, dal preparatore atletico Marco Aliffi e dal responsabile dell’area medica Paolo Giaquinta.

Importanti segnali sono arrivati anche dal mercato con gli innesti di La Mesa, dell’attaccante napoletano Antonio Esposito, proveniente dal Licata e del bomber Alessio Ferla, profili scelti per qualità tecniche, prospettive e capacità di sposare pienamente la filosofia del progetto neroverde.

Parallelamente, grande attenzione continua ad essere riservata al settore giovanile, autentico patrimonio della società e della città. La partecipazione ai Campionati Regionali Élite rappresenta infatti una straordinaria opportunità di crescita e valorizzazione per i giovani del territorio, che potranno confrontarsi con il massimo livello del calcio giovanile siciliano.

In quest’ottica si inseriscono anche gli Open Day organizzati dall’Augusta Football Club per le categorie Under 15 e Under 17 Regionali Élite, il 15 ed il 16 luglio, alle ore 17:00; iniziative che confermano la volontà della società di investire concretamente nella formazione sportiva e umana delle nuove generazioni.

L’estate dell’Augusta Football Club è tuttavia soltanto all’inizio. Le prossime settimane porteranno ulteriori novità sul piano organizzativo e sportivo, nuove operazioni di mercato e diverse iniziative dedicate alla città e ai tifosi. Con umiltà, programmazione, lavoro e passione, l’Augusta Football Club continua a costruire il proprio futuro e quello del calcio augustano.