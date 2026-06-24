Calcio, nasce l’Augusta Football Club: il progetto del Priolo FC porta l’Eccellenza in città dopo 26 anni

Dopo 16 anni di attività continuativa e una straordinaria crescita culminata con la conquista del campionato di Promozione e l’approdo in Eccellenza, il Priolo Football Club guidato dal presidente Simone Lo Nigro ha avviato formalmente il percorso che porterà al cambio di denominazione in Augusta Football Club. Una decisione maturata al termine di un lungo percorso di confronto e pianificazione che ha coinvolto la dirigenza nelle ultime settimane e che segna l’inizio di una nuova fase per una delle realtà calcistiche più apprezzate della Sicilia orientale.

Fondata nel 2010, la società ha costruito il proprio percorso esclusivamente attraverso i risultati ottenuti sul campo, conquistando tutte le categorie dalla Seconda Categoria fino all’Eccellenza. Un cammino caratterizzato da una costante crescita sportiva e organizzativa, sviluppatosi nonostante l’assenza, per sedici anni, di una struttura sportiva stabile sulla quale programmare il futuro della prima squadra. La recente promozione nel massimo campionato dilettantistico regionale ha rappresentato il punto più alto di questo percorso ma, al tempo stesso, ha imposto una riflessione sulle prospettive future del progetto.

Le incertezze legate alla disponibilità di adeguate garanzie infrastrutturali a Priolo non consentivano infatti alla società di affrontare con la necessaria serenità la programmazione della stagione di Eccellenza e rischiavano di compromettere il lavoro e gli investimenti costruiti negli ultimi anni.

L’Eccellenza rappresenta oggi molto più di una semplice categoria sportiva. Significa confrontarsi con realtà storiche e blasonate del calcio siciliano, garantire standard organizzativi elevati, assicurare servizi adeguati a tifosi e famiglie e creare le migliori condizioni possibili per atleti, tecnici e dirigenti. Da qui la scelta di individuare un contesto capace di accompagnare il progetto nella sua naturale evoluzione.

La città di Augusta ha rappresentato la risposta ideale. Le ambizioni della società hanno incontrato quelle di una comunità che guarda con entusiasmo al rilancio del proprio movimento calcistico. La presenza di strutture adeguate, la tradizione sportiva della città e la volontà di investire concretamente sullo sport e sui giovani hanno creato le condizioni per l’avvio di una nuova fase progettuale.

La società ha espresso il proprio ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Augusta e in particolare al Sindaco Giuseppe Di Mare per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel corso delle interlocuzioni che hanno portato alla definizione del progetto. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai numerosi imprenditori augustani che hanno manifestato fin da subito interesse e vicinanza all’iniziativa, riconoscendone il valore sportivo, sociale e territoriale.

Con la nascita dell’Augusta Football Club, la città tornerà a disputare il campionato di Eccellenza dopo 26 anni, riportando nel territorio una categoria che mancava dalla stagione 1999/2000.

Ma il progetto va ben oltre la prima squadra. Per la prima volta Augusta sarà rappresentata contemporaneamente nei campionati regionali Élite Under 17 e Under 15, nel campionato Under 19 Regionale e in tutte le categorie dell’attività di base, dalla Scuola Calcio all’Academy.

Un traguardo che colloca Augusta tra le poche realtà siciliane in grado di vantare una filiera tecnica completa e che pone le basi per la creazione di un autentico polo di riferimento per il calcio giovanile della provincia di Siracusa.

In questa direzione si inseriscono anche le interlocuzioni avviate con diverse società del territorio, i cui sviluppi saranno comunicati nelle prossime settimane e che puntano alla costruzione di una rete di collaborazioni finalizzata alla crescita dell’intero movimento calcistico comprensoriale. L’assetto societario che accompagnerà questa nuova fase si presenta solido e ulteriormente rafforzato, con la presenza di alcuni dirigenti augustani che hanno scelto di condividere il progetto e contribuire alla costruzione di una realtà ambiziosa, sostenibile e fortemente radicata nel territorio.

Contestualmente, è stata annunciata la nascita del Priolo Football Club 2026, che garantirà continuità all’attività di base e al settore giovanile nella città di Priolo, operando in sinergia con il progetto “Rete” per assicurare ai giovani atleti la prosecuzione del proprio percorso sportivo e formativo.

L’Augusta Football Club si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2026/2027 con una chiara visione: coniugare risultati sportivi, valorizzazione dei giovani e sviluppo del territorio attraverso una programmazione solida e sostenibile. Per Augusta non si tratta soltanto del ritorno dell’Eccellenza dopo ventisei anni. Si tratta dell’inizio di un progetto destinato a segnare una nuova fase per il calcio cittadino. Una nuova era sportiva prende oggi ufficialmente il via.