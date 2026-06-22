Calcio, “Il Megara Augusta non si iscriverà al campionato”: l’annuncio del patron Elio Coppola

Il Megara non prenderà parte al prossimo campionato di Promozione. L’annuncio arriva direttamente dal patron Elio Coppola, che ha diffuso un lungo e sofferto comunicato nel quale spiega le ragioni della decisione dopo 13 anni alla guida del progetto sportivo.

«Tutto ha un inizio poiché tutto ha una fine. Oggi, dopo 13 anni, dico basta così», scrive Coppola, sottolineando come la scelta sia maturata a seguito degli ultimi avvenimenti che hanno generato «profonda amarezza e delusione».

Nel suo intervento, il presidente ripercorre le principali difficoltà affrontate nel corso degli anni, a partire dall’assenza di un impianto sportivo adeguato, fino agli investimenti personali sostenuti per acquistare e riqualificare un campo di calcio e un’area parcheggio, trasformandoli in un punto di riferimento per il calcio locale e per i giovani del territorio.

Coppola evidenzia inoltre i 13 campionati di Promozione affrontati dal club tra risultati altalenanti e una gestione economica improntata alla sostenibilità, rivendicando l’impegno costante nel mantenere in vita la società: «Ho amministrato questa società con equilibrio tenendo sempre conto del budget a disposizione distribuendo in maniera oculata i costi».

Non mancano le critiche al mancato sostegno da parte delle istituzioni locali, accusate di non aver mai contribuito economicamente alla società, unica realtà calcistica rappresentativa della città nel periodo considerato. Nel comunicato, il patron denuncia anche comportamenti opportunistici da parte di alcuni operatori del mondo del calcio locale, contrapponendoli a figure che invece hanno sostenuto il progetto con continuità e spirito di sacrificio.

Nonostante l’addio alla Promozione, il progetto sportivo del Megara non si ferma del tutto.

Coppola ha infatti confermato la prosecuzione delle attività legate al calcio a 5, al settore giovanile e alla squadra femminile, che continueranno a rappresentare i colori del “Megara Augustano” all’interno del centro sportivo “Megarello”.

Il presidente conclude il suo messaggio con un ringraziamento generale rivolto a calciatori, staff, dirigenti, sponsor, tifosi, forze dell’ordine e volontari, ribadendo il legame personale con la società e con la città di Augusta: «Ho fatto tutto quello che potevo, grazie a tutti».