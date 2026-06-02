Calcio, gradito ritorno sulla panchina del Megara Augusta: il nuovo allenatore è Elio Moncada

Il Megara 1908 ha ufficializzato il ritorno in panchina di Elio Moncada per la stagione 2026-27. Il tecnico siracusano, già alla guida del club nella stagione 2024-25, torna a sedere sulla panchina neroverde con l’obiettivo di dare continuità al lavoro avviato negli anni precedenti.

La società ha annunciato anche la composizione dello staff tecnico: al fianco di Moncada ci saranno il vice allenatore Gaetano Gaddi e il preparatore dei portieri Andrea Cristofaro, figure già integrate nel progetto tecnico del club.

In una dichiarazione diffusa dopo l’ufficialità, Moncada ha espresso soddisfazione per la riconferma, sottolineando la volontà di proseguire un percorso iniziato due stagioni fa. Il tecnico ha evidenziato come il lavoro con la società sia già in fase avanzata e come l’obiettivo sia quello di presentarsi al nuovo campionato con una squadra competitiva e ambiziosa.