Calcio, Augusta Fc. Boom di presenze agli Open day e Paladino nuovo tecnico dell’U19

Sport · Giovanili

Prosegue il percorso di crescita del settore giovanile dell’Augusta Football Club.

Sono stati oltre 180 i giovani calciatori provenienti da tutta la provincia di Siracusa che hanno preso parte alla prima tappa degli Open Day organizzati dal club neroverde per le categorie Under 15 Regionale Élite e Under 17 Regionale Élite.

Numeri importanti che confermano la fiducia del territorio nel progetto dell’Augusta Football Club e nella volontà della società di diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile provinciale e regionale.

“Per noi il settore giovanile rappresenta il presente e il futuro dell’Augusta Football Club – ha dichiarato il presidente Simone Lo Nigro -. Vogliamo offrire ai ragazzi del territorio un percorso serio, ambizioso e qualificato, capace di accompagnarli nella loro crescita sportiva e personale. La città avrà l’opportunità di seguire ogni settimana non soltanto la prima squadra impegnata nel campionato di Eccellenza ma anche tanti giovani talenti protagonisti nei principali campionati regionali”.

La società continua intanto a rafforzare la propria struttura tecnica con l’affidamento della guida dell’Under 19 Regionale ad Antonio Paladino, tecnico augustano in possesso della qualifica Uefa B e forte di importanti esperienze maturate sia alla guida di prime squadre sia nel calcio giovanile regionale.

L’Under 19 rappresenta da sempre una delle categorie di punta delle gestioni guidate dal presidente Lo Nigro, con il punto più alto raggiunto nel 2024 con la conquista di uno storico titolo regionale.

Già fissati, inoltre, i prossimi appuntamenti degli Open Day che si svolgeranno allo stadio “Fontana” di Augusta: il 22 luglio per Under 15 Regionale Élite, il 23 luglio per l’Under 17 Regionale Élite e il 24 luglio per l’Under 19 Regionale.

L’Augusta Football Club guarda dunque al futuro con entusiasmo e ambizione, consapevole che la crescita del settore giovanile rappresenti una delle basi fondamentali per lo sviluppo del progetto sportivo neroverde.