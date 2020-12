Calcio a 5, colpo di mercato per il Megara Augusta: arriva l’argentino Gatto

Mercato dicembrino iniziato per il Megara Augusta C5 con l’ufficializzazione del primo colpo. A poche ore dal suo arrivo in Sicilia, il presidente del sodalizio neroverde Rosario Acquaviva annuncia l’ingresso in roster dell’argentino Gatto. Il 29enne Nahue Facundo Rago Gatto, argentino comunitario, ala/pivot, è il nuovo innesto del Megara Augusta C5.

Nativo di Buenos Aires, per il secondo anno in Italia con un passato calcistico con il Canosa di Puglia in serie B, vanta dieci reti al suo attivo. “Ho deciso di venire qui ad Augusta – ha detto Gatto – dopo avere visionato la squadra in video. Il Megara Augusta è una squadra che può andare molto in alto, formata da un gruppo che ti mette a proprio agio, insomma si sta bene qui ad Augusta e spero di dare il massimo. Inoltre, il Megara C5 è in testa al campionato e secondo me ha grosse potenzialità per fare la serie A2, e poi la Sicilia a me piace molto. Questa per me è una nuova esperienza che voglio vivere al meglio. – ha concluso Gatto – E’ ovvio che per ogni giocatore è sempre bello vincere un campionato, ma questo vale anche per la squadra, per la società e personalmente penso che sia una bella sfida”.