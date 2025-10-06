Buone prove degli atleti del Canottieri Augusta al Trofeo Coni 2025

A Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, si è svolta la manifestazione sportiva Trofeo Coni 2025 che ha visto la partecipazione di 4500 giovani atleti under 14, che si sono qualificati in precedenti manifestazioni sportive, in rappresentanza di tutte le regioni Italiane e appartenenti a 39 federazioni sportive riconosciuti dal C.O.N.I., e 5 discipline sportive associati.

Anche quest’anno la Canottieri Club Nuoto Augusta era presente con Flavio Spinali che e uno dei quattro componenti della formazione siciliana, composta da due equipaggi misti maschio/femmina, già qualificati precedentemente alle prove selettive fatte a Messina lo scorso mese di Giugno.

I risultati delle tre prove hanno visto una buonissima prova in barca con uno dei due equipaggio con il miglior tempo di gara e il secondo posto in classifica generale per la Sicilia. Nella prova al remoergometro nonostante i buoni tempi fatti registrare singolarmente, la somma dei tempi faceva scivolare la Sicilia al terzo posto pari merito nella classifica provvisoria. Nell’ultima prova, la corsa, quest’anno sulla spiaggia, i ragazzi/e siciliani sono scivolati al quinto posto nella classifica finale.

Un buonissimo risultato a giudizio di dei tecnici siciliani, con i giovani canottieri hanno gareggiato alla pari dei loro coetanei delle altre regioni, si sono divertiti e alla fine ha vinto lo sport il fair play e l’inclusione. La Sicilia complessivamente ha ottenuto il quarto posto nella classifica generale.