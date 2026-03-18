Bullismo e cyberbullismo, concluso il ciclo di incontri al Corbino di Augusta

Si sono concluse venerdì 13 marzo le attività organizzate dal team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo (composto dalle insegnanti A.Morbelli, S.Noè e A. Riccobono) del 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta, volte a informare e formare adulti e ragazzi per migliorare le relazioni che, al giorno d’oggi, possono essere fragili o complicate.

Mentre i primi due incontri sono stati tenuti da rappresentanti delle Forze dell’Ordine che quotidianamente si imbattono in queste problematiche (il 24 febbraio il Commissario Capo della Polizia Postale di Catania Antonio Pennisi ed il 5 marzo il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Augusta, Luca Pisano accompagnato dal maresciallo Paolo Cassia), l’ultimo è stato arricchito dagli interventi di Marco Passanisi e di Francesco Cannavà.

Dopo i saluti della Dirigente Scolastica Gloriana Russitto e del vicesindaco Biagio Tribulato, la professoressa C. Messina ha introdotto i relatori della serata, passando poi la parola a Marco Passanisi, Cloud Security Architect e Microsoft MVP, che ha sottolineato come, nella vita di tutti i giorni, stiamo molto attenti alla sicurezza nostra e dei nostri familiari controllando per esempio la tracciabilità di ciò che mangiamo o proteggendoci con le cinture di sicurezza quando guidiamo: non siamo però così attenti quando si tratta della nostra vita digitale perché, non conoscendo fino in fondo i rischi cui siamo esposti, abbassiamo le difese.

Ciò facendo ci esponiamo a tecniche e tattiche pericolose quali il phising, il social engineering e le deep fake and AI. Dopo aver spiegato le caratteristiche di queste 3 truffe ha invitato a seguire 3 semplici regole per proteggerci : verificare sempre, rilasciare il numero minimo di permessi, prepararsi agli imprevisti. Bisogna infatti essere pronti a reagire quando si cade in qualcuno di questi problemi cambiando subito le password, bloccando le carte, segnalando l’account e soprattutto parlandone con chi di competenza subito perché tutto si gioca nelle prime 24 ore.

Quindi la parola è passata a Francesco Cannavà, psicologo esperto in tematiche giovanili e rischi connessi alla rete, che ha aperto il suo intervento soffermandosi sulla differenza tra boomer e nativi digitali. Parlando di quelle che sono le reazioni del cervello umano agli stimoli offerti dai dispositivi, sottolineando come questi stimoli possano a loro volta disattivare le nostre risposte recettive e, nei ragazzi in particolare, possano falsare l’idea del rischio e dare risposte veloci, non importa se giuste o sbagliate. Ecco che allora non basta dire ai nostri figli di non usare questi device, ma dobbiamo far capire loro come utilizzarli nei tempi e nei modi corretti, rafforzando il nostro dialogo con loro e accrescendone la fiducia. Non bisogna demonizzare i dispositivi elettronici, ma farne un uso corretto.

La serie di incontri organizzati dal Corbino, hanno fatto parte delle attività previste per il mese della sicurezza on line promosse dal MIM, ed hanno visto una numerosa partecipazione di docenti e genitori che hanno rivolto ai relatori domande interessate e pertinenti.