Bufera ad Augusta: petroliera scarroccia e viene soccorsa nel porto. A Sant’Elena in salvo un’imbarcazione

A causa delle fortissime raffiche di vento che hanno soffiato anche i 100 km orari, ha pericolosamente perso l’aderenza dell’ancora, scarrocciando verso la diga foranea, ed è stata rimorchiata in extremis da piloti e rimorchiatori, che l’hanno riportata in sicurezza dentro la rada nonostante una contestuale avaria alle macchine e scongiurando il peggio. Così una petroliera di 3616 tonnellate è stata soccorsa, nel primo pomeriggio di ieri all’imboccatura del porto megarese- mentre infuriava un ‘improvvisa tempesta di acqua e vento e in una situazione difficilissima di sicurezza – grazie all’ immediata risposta dei servizi tecnico nautici, in particolare di Piloti e rimorchiatori del porto che, assieme ad ormeggiatori e barcaioli, sono prontamente intervenuti per rimettere in sicurezza la grossa nave e scongiurare il peggio.

Tutti i servizi nautici sono stati precettati della Capitaneria di porto che ha coordinato le operazioni e ha allertato, dando disposizioni, tutti i pontili delle raffinerie del polo petrolchimico e delle industrie che si affacciano in porto, facendo interrompere le operazioni commerciali ed eventualmente disormeggiare le navi, per allontanarle dalle strutture portuali. Nel momento in cui si è abbattuto il violentissimo e non previsto fortunale su Augusta, caratterizzato da fenomeni atmosferici tipici di una depressione ciclonica, alla sala operativa della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta si è manifestata una gravissima situazione per la sicurezza delle navi ormeggiate ed ancorate nel porto, dovuta a venti di circa 100 km orari, mare molto mosso, pioggia incessante e visibilità azzerata.

Nello stesso tempo è arrivata anche una richiesta di soccorso da parte di un natante che si trovava nelle acque antistanti il Faro di Santa Croce, a Sant’Elena dove. E nel pieno dell’imperversare del fortunale e della bufera, con vento fortissimo e mare in tempesta, si è diretta la motovedetta CP 879, in servizio di soccorso marittimo riuscendo, con grande perizia dell’equipaggio militare, a raggiungere l’ imbarcazione, che si era posta a ridosso di una motonave in zona, il cui intervento era stato disposto dalla sala operativa della Guardia Costiera. L’imbarcazione, non appena migliorate le condizioni metereologiche, è stata scortata all’interno di un approdo turistico sito nel golfo Xifonio, traendo in salvo i malcapitati.

La prontezza e l’efficienza del sistema di sicurezza del porto, oltre allo spirito ed alla fermezza degli equipaggi della Guardia Costiera, hanno garantito il positivo epilogo delle situazioni di emergenza.