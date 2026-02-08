Boxe siciliana in crescita: doppia vittoria per la Dugo Boxe e Aquile Verdi Augusta

Ieri, 7 febbraio, si è svolta la manifestazione pugilistica organizzata dalla Dugo Boxe in collaborazione con le Aquile Verdi Augusta, appuntamento che continua a dare vita a un movimento siciliano sempre più forte, partecipato e di grande valore sportivo.

Ancora una volta la Dugo Boxe si è resa protagonista, portando a casa due splendide vittorie che confermano l’ottimo lavoro svolto in palestra e l’impegno costante nella crescita dei propri atleti.

La prima vittoria è arrivata grazie al bellissimo debutto del nostro Under 15, categoria 60 kg, Paolo Sirugo, che ha affrontato con grande maturità un avversario molto più esperto. Sirugo si è imposto con un netto 3 a 0.

La seconda affermazione porta la firma del nostro élite Domenico Eroe, che ha confermato il suo valore vincendo anche lui con un convincente 3 a 0.