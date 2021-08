Borse lavoro per tirocini per disoccupati di Augusta e Melilli, pubblicato il bando

Al via le domande per partecipare alle borse lavoro promosse dal Distretto socio-sanitario 47 di cui fanno parte Augusta e Melilli (comune capofila) e approvate nell’ambito dell’avviso 3/2016 Pon inclusione. Si tratta di uno strumento a sostegno dell’inserimento al lavoro che consente un contatto diretto tra il tirocinante e le imprese e l’arricchimento di conoscenze e competenze professionali per l’inserimento o reinserimento lavorativo e tirocinio

Possono presentare domanda di partecipazione cittadini dei nuclei familiari e le altre persone in povertà, inclusi i beneficiari del Reddito di cittadinanza di età maggiore di 18 anni e fino ai 55 non compiuti presi in carico dai servizi sociali, purchè residenti da almeno sei mesi ad Augusta o Melilli. Possono, inoltre, presentare domanda anche i cittadini dei nuclei familiari e le altre persone in povertà che non hanno accesso al reddito di cittadinanza ma la cui condizioni di povertà è individuata sulla base delle condizioni economiche attestate o mediante Isee pari o inferiore a 6000 euro per chi percepisce il reddito cittadinanza o mediante attestazione di accertata condizioni di indigenza da parte dei Servizi sociali del comune di residenza (si considera indigenza la presenza di un reddito documentato con attestazione Isee pari o inferiore a 6000 euro). Per coloro che non sono ancora stati presi in carico dai Servizi sociali si avvierà la sottoscrizione della presa in carico

Non possono accedere ai benefici i destinatari che abbiano già usufruito di un tirocinio a valere su “Garanzia giovani” anche se abbiano già concluso la loro esperienza, completata o interrotta, ed effettuato una nuova iscrizione.

Come si legge nel bando, in oltre, possono candidare ad ospitare il tirocini i datori di lavoro privati che agiscono in qualità di soggetti ospitanti, in regola con i parametri di affidabilità le prescrizioni e limiti numerici previsti dalla normativa, con sede in Sicilia e che in qualità di tutor aziendale avranno diritto a 500 euro a tirocinante ospitato per l’intera durata del tirocinio.

Le borse lavoro verranno attribuite, considerando l’ordine di arrivo e per il 30% delle risorse disponibili ai percettori di reddito e per il 70% ai non percettori, Dureranno 4 mesi a favore di soggetti iscritti al Centro per l’impiego, inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi fino a 65 anni di età non compiuti, per 80 ore mensili. Per ciascuna mensilità viene riconosciuto al destinatario un’ indennità pari a 600 euro al mese per un importo complessivo massimo pari a 2400 euro.

Il bando si trova pubblicato sul sito dell’Ente, ma la procedura è gestita dal Comune di Melilli, in qualità di ente capofila del Distretto sanitario 47 al quale va inoltrata la relativa domanda.