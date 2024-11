Borse lavoro per tirocini di inclusione sociale nel distretto Augusta-Melilli: al via le domande

Scadono il 16 dicembre 2024 i termini per partecipare all’erogazione di borse lavoro per tirocini promosse dal Distretto socio-sanitario 47 Augusta e Melilli impiegando fondi nazionali o regionali (quota servizi del Fondo povertà, Pon Inclusione, L. 328/00). Si tratta di uno strumento a sostegno dell’inserimento al lavoro che consente un contatto diretto tra il tirocinante e le imprese e l’arricchimento di conoscenze e competenze professionali per l’inserimento o il reinserimento lavorativo e tirocinio.

Possono presentare domanda di partecipazione cittadini dei nuclei familiari e le altre persone in povertà, inclusi i beneficiari dell’Assegno di inclusione e nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico di età compresa tra i 18 e i 65 non compiuti, presi in carico dai servizi sociali e residenti nel distretto socio-sanitario 47.

Occorre che l’iter di presa in carico si concluda con la redazione del progetto personalizzato o del patto per l’inclusione (o altro progetto sociale), e che tale iter sia stato condotto con il contributo degli operatori dei servizi sociali. Possono presentare domanda di partecipazione anche i cittadini dei nuclei familiari e le altre persone in povertà che non hanno accesso all’Adi, ma la cui condizione di indigenza è accertata da parte dei servizi del Comune di residenza (si considera condizione di indigenza la presenza di un reddito documentato con attestazione Isee pari o inferiore a 9360 euro).

Tra i requisiti è richiesta la condizione di disoccupazione da almeno 6 mesi o di essere in cerca di prima occupazione e la residenza da almeno sei mesi ad Augusta o a Melilli. Come si legge nel bando, possono candidarsi ad ospitare i tirocinanti i datori di lavoro pubblici o privati (imprenditori o professionisti con partita Iva) che agiscono in qualità di soggetti ospitanti. Il datore di lavoro deve essere in regola con i parametri di affidabilità, le prescrizioni e i limiti numerici previsti dalla vigente normativa.

La sede deve essere localizzata nella provincia di Siracusa. Le imprese ospitanti, nella persona del tutor, avranno diritto come rimborso ad un massimo di 600 euro che verrà erogato a termine del tirocinio che durerà 6 mesi ed è rivolto a persone iscritte al Centro per l’impiego, inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi fino a 65 anni di età non compiuti, per 80 ore mensili. Per ciascuna mensilità viene riconosciuto al destinatario un’ indennità pari a 600 euro al mese per un importo complessivo massimo pari a 2400 euro.

Il bando si trova pubblicato sul sito istituzione del Comune, insieme alla modulistica da utilizzare per la domanda.