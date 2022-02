Bonus Internet anche per le aziende di Augusta con i fondi del ministero dello Sviluppo economico

Bonus fino a 2.500 euro per le aziende megaresi -micro, piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti, in regola con gli obblighi contributivi e regolarmente iscritte al Rea (Registro delle imprese) che vorranno dotarsi della migliore tecnologia Internet disponibile sono previsti dal ministero dello Sviluppo economico fino ad esaurimento dei fondi. Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che ricorda che il ministero con il varo della Fase 2 del Piano voucher, intende cercare di superare il gap digitale italiano, incentivando le aziende italiane a dotarsi dei migliori servizi di connettività. È per questo che gli incentivi saranno destinati alle aziende che incrementeranno le performance della propria connessione Internet, in termini di velocità, adeguandola alla migliore tecnologia disponibile nei luoghi di fruizione del servizio.

“La nostra lungimiranza nell’avviare il progetto che ha dotato la nostra città di una rete in fibra ottica –ha detto Di Mare– permetterà alle aziende, non solo di essere in compliance con la cosiddetta “European Gigabit Society”, che fissa gli obbiettivi di connettività per il 2025, ma soprattutto di ottenere un concreto e sostanziale risparmio sul collegamento Internet più performante disponibile sul Mercato. Tutto ciò porterà senz’altro ad un incremento della competitività delle imprese che gravitano nel nostro territorio, nel panorama nazionale e internazionale. Pertanto rivolgo la mia attenzione alle aziende interessate, invitandole a richiedere al più presto il Bonus internet, dal momento che le risorse economiche stanziate dal Governo sono limitate”.



La richiesta di prenotazione del bonus Internet, a cura del titolare dell’azienda, va rivolta esclusivamente (pena la bocciatura della richiesta) ai gestori di telecomunicazioni in grado di fornire un servizio in linea con i requisiti prestazionali minimi previsti dal Mise, il quale privilegerà i collegamenti in fibra ottica pura (Ftth)