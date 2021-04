Bonifica della rada di Augusta, il Comitato stop veleni: “intrapresa la strada giusta”

“Spiegare così tante risorse, accanirsi contro un intervento di bonifica che anche un bambino assume come oramai improcrastinabile, forse è già da solo un riconoscimento di come la strada intrapresa sia quella giusta”. Lo dice il Comitato stop veleni Augusta Priolo-Melilli-Siracusa che entra nel merito dell’impugnazione, da parte del gruppo Eni, del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 21 febbraio scorso sulla bonifica della rada di Augusta e sulla relazione Ispra –Cnr del gennaio 2020 sullo stato di contaminazione da metalli pesanti dell’area che va ad accrescere i già copiosi atti difensivi del procedimento pendente dinanzi il Tar di Catania proprio sulla bonifica della rada.

“I legali, avvocati Corrado Giuliano, Stefano e Francesco Grassi, contestano tra l’altro che vi siano sufficienti elementi conoscitivi sulla situazione ambientale del sito” – scrivono in una nota gli attivisti che, invece, citano come studio importante e considerato scientifico dallo stesso ministero dell’Ambiente, oggi della Transizione ecologica, che ha attinto dai suoi lavori, il libro: “Ambiente e salute nei siti contaminati. Dalla ricerca scientifica alle decisioni” a cura di Liliana Cori, Mario Sprovieri, Fabrizio Bianchi, Fabio Cibella, Andrea De Gaetano e cui gli stessi attivisti hanno partecipato con un brevissimo contributo. e rpesneti nei giroi scorsi.

“La gestione dei siti contaminati rimane uno dei maggiori problemi ambientali per il nostro territorio. Recenti dati della European environment agency – affermano- mostrano come la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi rappresenti una delle più importanti minacce per l’ambiente. Sostanze potenzialmente pericolose immesse nel suolo, sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque cagionano effetti negativi sulla salute delle persone e sugli ecosistemi. Luoghi ad ampio disagio sociale, economico e sanitario vedono consumarsi non di rado reati ambientali per i quali l’individuazione del responsabile e l’applicazione del principio che chi inquina paga è assai cavillosa, vuoi per le difficoltà tecniche intrinseche vuoi perchè molte delle aziende potenzialmente responsabili sono fallite, si sono trasferite, hanno cambiato la loro ragione sociale o si sono “fantasmizzate”.

Cosi allora accade che le procedure articolate ma anche la pluralità dei soggetti coinvolti nel recupero dei siti contaminati ritardino la bonifica, spazientendo la popolazione costretta ad assistere ad un “macabro balletto di rimpallo. Anche solo rallentarne la procedura di bonifica può assumersi come un successo. Per chi? – si chiedono- Non per la popolazione, non per l’ambiente, non per il territorio”.

Lo studio contenuto nel libro – un biomonitoraggio umano su una coorte di circa 800 tra mamme e figli e basato sulle forzanti ambientali che incidono sulla salute- per il comitato Stop veleni costituisce indubbiamente un interessante contributo scientifico, frutto di numerosi ricercatori che hanno offerto non solo una panoramica completa della complessità del nostro territorio, ma indicato anche possibili soluzioni all’interno di nuovi percorsi di Economia circolare e bioeconomia, con un linguaggio nuovo e comprensibile a tutti.

“Il progetto Cisas, Centro internazionale di studi avanzati su ambiente, ecosistema e salute – prosegue la nota- è finanziato dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Miur, offre spunti ed approfondisce aspetti su cui si fondano i meccanismi di interazione ed interferenza tra i contaminanti presenti nelle diverse matrici ambientali (atmosfera, suolo, acqua, mare, organismi, cibo), gli squilibri degli ecosistemi e l’impatto sulle popolazioni. Una ricerca nel comparto epidemiologico, ambientale, molecolare e biochimico, secondo modelli innovativi che contempla possibili soluzioni per dirimere i problemi di inquinamento e colmare i danni diretti e di mancato utilizzo di porzioni significative di territorio. Una ricerca che individua soluzioni concrete e rapide per un recupero efficace di economie depresse, prestando attenzione alla salute pubblica di intere popolazioni esposte a rischi. Lo scopo è quello preziosissimo di interrompere le contaminazioni industriali accumulatesi nell’ultimo secolo generatrici di effetti a livello cellulare e fisiologico, con impatti certi sulla salute delle generazioni future. Un impegno di circa 150 ricercatori con le migliori esperienze e conoscenze in ambito internazionale”.