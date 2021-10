Bimba con con febbre alta intrappolata a casa, accompagnata in ospedale dalla Protezione civile di Augusta

Ieri una bimba di 4 anni con febbre alta e intrappolata a casa per via delle strade allagate è stata accompagnata in ospedale grazie a un mezzo anfibio della Protezione civile.

Il soccorso è avvenuto ad Augusta, uno dei Comuni del Siracusano maggiormente colpiti dal ciclone Apollo. A bordo del veicolo c’era pure il sindaco, Giuseppe Di Mare, che ha raccolto la richiesta di intervento. La madre aveva chiamato al telefono perché la zona in cui vive, in contrada Agnone Fortezza, alla periferia della città, era isolata e sarebbe stato impossibile per lei recarsi in macchina in ospedale. I farmaci per fare abbassare la febbre non avevano sortito effetti. La bimba è adesso ricoverata al Muscatello di Augusta e come fa sapere il sindaco Di Mare, le sue condizioni sono buone.