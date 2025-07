Benedetta Trigilio, alunna del liceo “Megara” di Augusta, nel libro antologico “Lux Verborum”

Il 26 luglio all’Urban Center di Siracusa si è tenuta la cerimonia di pubblicazione ufficiale del libro del concorso letterario Lux Verborum, promosso dall’associazione culturale Kerayles.

Il concorso aveva l’obiettivo di promuovere la scrittura come strumento di riflessione, crescita personale ed espressione artistica; ogni candidato poteva concorrere in una sola delle due sezioni previste: elaborare un testo di poesia o breve componimento in prosa.

Una commissione esaminatrice, composta da esperti e membri dell’associazione, ha valutato gli elaborati e ha selezionato 25 opere, che sono state pubblicate in un volume antologico.

Coadiuvata e supportata dalla sua docente di Lingua e Letteratura Italiana Gabriella Lombardo, l’alunna della 1^AC Benedetta Trigilio, che già si era distinta per il 1° posto nella fase d’Istituto, si è classificata al 5° posto in una graduatoria composta da 57 studenti, appartenenti a tutti gli indirizzi scolastici di tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Siracusa, con un testo in poesia dal titolo “La voce delle notti mute” che è stato pubblicato nel sopra citato volume antologico a cura dell’Associazione.

Gli importanti risultati così ottenuti, che collocano il Liceo Classico “Megara” ai primi posti a livello provinciale, sono stati accolti con grande soddisfazione dal Dirigente Scolastico prof. Gianluca Rapisarda e dalla docente referente del Dipartimento di Lettere Nicoletta Privitera, a cui si associa l’intera comunità scolastica.