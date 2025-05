Bando per affidamento per 25 anni dei servizi portuali negli scali di Augusta e Catania: l’Adsp revoca la procedura

Alla fine, dopo i rilievi dell’Anac, è arrivata la revoca del bando per l’affidamento, in concessione, mediante finanza di progetto e per 25 anni dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania, da parte dell’Autorità di sistema del mare della Sicilia orientale. Nei giorni scorsi il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina, una volta effettuati gli approfondimenti giuridici e tecnici con gli uffici e sentito il parere del Comitato di gestione che si è riunito il 15 maggio, con proprio decreto ha, dunque, annullato la procedura, contestata sia da una parte della politica sia degli operatori portuali.

L’Adsp ha ritenuto che le osservazioni evidenziate dall’Anac, “vengono valutate dalla medesima rilevanti, nella misura in cui, in re ipsa, – si legge nell’atto presidenziale del 20 maggio- evidenziano profili della competizione idonei ad incidere sulla platea degli eventuali partecipanti, essendo questi ultimi potenzialmente in grado di suscitare una più ampia partecipazione, con conseguente incidenza sul rispetto del principio di concorrenza e favor partecipationis” nè “appare comunque possibile superare le osservazioni rilevate da Anac nel contesto di una gara telematica”.

La dinamica di svolgimento della gara telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, “in coerenza con gli obblighi di avvalersi della medesima, a rigore delle statuizioni di cui al Codice dei contratti rende di fatto impossibile modificare il bando e la lex specialis così come la conseguente proroga dei termini di presentazione delle offerte, come prescritto dall’Anac, atteso che l’architettura telematica con la quale è strutturata la piattaforma di approvvigionamento digitale non consente interventi postumi di modifica e/o di integrazione degli atti di gara e dei termini della procedura una volta svolte, all’interno della medesima”– prosegue ancora il decreto.

L’Autorità nazionale anticorruzione era intervenuta l’anno scorso sul bando dopo alcune segnalazioni su presunte anomalie riguardanti l’affidamento provvisorio di 44 attività e per 25 anni al raggruppamento temporaneo di imprese, con capofila la palermitana Operazioni e servizi portuali Palermo srl, con le catanesi La Portuale II soc. coop. Arl e Green service soc. coop. sociale, e le augustane Patania srl. ed Ecolsicilia srl che fanno riferimento alla famiglia dell’assessore Tania Patania. Dopo un’articolata ispezione l’Anac aveva rilevato alcune criticità del bando invitando l’Adsp a valutare anche l’annullamento in autotutela della procedura di affidamento.