Bando per affidamento per 25 anni dei servizi portuali ad Augusta e Catania: l’Adsp accoglie i rilievi dell’ Anac

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ha deciso di aderire ai rilievi mossi dall’ Anac sulla gara bandita l’anno scorso per l’affidamento di 44 servizi di interesse generale nei porti di Catania e Augusta per i prossimi 25 anni ad unico concessionario. Lo ha detto il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina, che ha anticipato ai microfoni di Rei Tv la decisione dell’ente presa nei giorni scorsi e che ora sarà formalizzata.

“L’Anac aveva mosso quattro rilievi – ha detto – che concernono questioni su cui la giurisprudenza in realtà è controversa. In ogni caso abbiamo ritenuto opportuno fare un passo indietro e procederemo ad adottare tutti gli atti opportuni e conseguenti, sebbene le decisioni di Anac non siano vincolanti. Precisiamo che i servizi non erano stati ancora appaltati, e ci siamo subito fermati nel momento in cui l’Anac ci ha dato comunicazione dell’attività ispettiva, durata quasi un anno e che ha riguardato non solo il project financing di cui parliamo, ma varie attività dell’ente risultate assolutamente regolari e nel pieno rispetto della legge (11 ricorsi vinti in sede civile su 11 proposto dal 2022 e 17 ricorsi al Tar vinti su 21 proposti, sugli altri quattro, di minore entità, è in corso l’appello al Cga). Dunque ha compiuto un lavoro certosino e mi sento di ringraziare l’Autorità anti corruzione per lo spirito di collaborazione e l’apprezzamento della nostra trasparenza”.

La gara riguarda l’affidamento ad un unico concessionario di numerose attività nei due porti, dalla sicurezza all’illuminazione, dalla pulizia allo smaltimento rifiuti, dalla viabilità oltre che la realizzazione della nuova stazione marittima del porto di Catania. “Teniamo tantissimo a rendere i porti di Catania e Augusta competitivi sul terreno internazionale – ha continuato Di Sarcina – e l’affidare questi servizi è assolutamente necessario dato che molte concessioni stanno finendo. Inoltre si tratta di dare lavoro a tantissimi operatori del settore. Troveremo il giusto modo di proseguire”.

Infine Di Sarcina ha annunciato che sarà Catania nel 2025 a ospitare l’Italian cruise day, il principale evento italiano che riunisce gli stakeholders del crocierismo: appuntamento il prossimo 24 ottobre per un’iniziativa che consoliderà l’immagine di Catania e di tutto il comprensorio siciliano per quanto riguarda i movimenti crocieristici.