Bambino scivola dalla scogliera alla Costa Saracena e muore: vani i soccorsi

Un bambino di 10 anni è scivolato oggi dalla scogliera alla Costa Saracena, vani sono stati i soccorsi. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata oggi pomeriggio a costa Saracena, la baia sulla SS 114. La vittima è un ragazzino di 10 anni che per cause ancora da chiarire sarebbe scivolato dalla scogliera. Il bimbo è deceduto. Sul posto i carabinieri di Augusta, ambulanze del 118 e l’elisoccorso del Cannizzaro di Catania. Ma i soccorsi non sono bastati per salvare la vita del piccolo.

Notizia in aggiornamento