Ballottaggio ad Augusta: alle 12 ha votato l’11,13% degli aventi diritto, -4,87 rispetto al primo turno

Sono i 3.671 votanti che si sono recati alle urne oggi ad Augusta, fino alle 12, per eleggere il sindaco nel turno di ballottaggio. Si tratta dell’ 11, 31% degli aventi diritto, che in totale sono 32.451, in flessione del 4,87% rispetto alle 12 di domenica 4 ottobre, ma in calo anche rispetto alla prima giornata di ballottaggio del 14 giugno del 2015,quando alle 12 avevano votato 4737 aventi diritto pari al 14,47%.

E’ questo il dato della prima rilevazione sull’affluenza alle urne nel comune chiamato a rinnovare la sua amministrazione, riportato dal servizio elettorale della Regione. Le altre tre rilevazioni saranno alle 19 e alle 22 e domani alle 14.