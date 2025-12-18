Avviato il progetto Zhenit al cantiere navale Tringali S.r.l. di Augusta

Il 16 dicembre nella sede del cantiere navale Tringali S.r.l. di Augusta – tra gli uffici tecnici e lo scalo di alaggio – si è svolta la prima riunione operativa, dopo la firma del contratto, del progetto di ricerca “Zhenit”, iniziativa coordinata da RINA Consulting S.p.A. nell’ambito del Distretto Tecnologico Navtec di Messina.

L’incontro ha segnato l’avvio concreto delle attività che condurranno, entro il primo semestre del 2026, a una campagna di prove in mare della durata di due settimane nel porto di Augusta. Il progetto “Zhenit” si inserisce nel più ampio quadro delle attività di ricerca applicata nel settore navale ed energetico, con l’obiettivo di validare soluzioni tecnologiche innovative attraverso test in ambiente operativo reale. In questo contesto, il cantiere Tringali è coinvolto in qualità di soggetto ospitante e operativo, chiamato ad adattare la motonave e piattaforma tecnologica “Teseo I” alle specifiche esigenze sperimentali previste dal progetto.

La “Teseo I” rappresenta un elemento centrale delle attività: si tratta infatti di un’unità nata da un precedente progetto di ricerca e sviluppo di proprietà del cantiere Tringali, concepita come piattaforma multifunzionale a supporto della sperimentazione. Negli anni, l’unità è stata messa a disposizione del Distretto Navtec per lo sviluppo di ulteriori iniziative di ricerca ed è già stata impiegata, tra l’altro, nel progetto MARIN di Fincantieri NexTech. Questa continuità di utilizzo conferma il ruolo della nave come infrastruttura abilitante per attività di test e dimostrazione tecnologica.

Alla riunione di ieri hanno partecipato i rappresentanti dei partner coinvolti a vario titolo nel progetto: la società tedesca Sorption, il CNR ITAE di Messina, il Distretto Navtec e la branch “Service” di RINA S.p.A., presente per conto della divisione committente “Consulting”. Durante l’incontro sono stati affrontati gli aspetti organizzativi e tecnici legati alle fasi di adeguamento dell’unità, alla pianificazione delle prove in mare e al coordinamento tra i diversi attori coinvolti. Per il cantiere Tringali, la partecipazione al progetto “Zhenit” si colloca nel solco di un impegno costante nel mantenere un punto di osservazione diretto e una partecipazione attiva alle attività di ricerca, grazie all’appartenenza al Distretto Tecnologico dei trasporti navali. Un impegno che si traduce, concretamente, nella messa a disposizione di competenze, infrastrutture e mezzi operativi a supporto dello sviluppo tecnologico del settore.