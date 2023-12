Aveva droga in casa: i Carabinieri di Augusta arrestano un ventottenne

Aveva in casa 4 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, altri 50 grammi di sostanza stupefacente e ulteriori 50 grammi di marijuana confezionata in dosi, nonché vario materiale per la pesatura e per il confezionamento dello stupefacente, il 28enne di Villasmundo arrestato dai Carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia di Augusta.

I militari dell’Arma, dopo aver notato uno strano viavai di giovani assuntori aggirarsi nei pressi della sua abitazione, hanno atteso il momento propizio e sfruttando il fattore sorpresa hanno fatto ingresso ed eseguito la perquisizione domiciliare durante la quale hanno trovato, ben nascosti nei mobili dell’appartamento, la droga che, alla vendita al dettaglio, avrebbe fruttato circa 5.000 euro. La sostanza è stata sequestrata per i successivi esami tossicologici.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria di Siracusa.