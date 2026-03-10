Autostrada Catania–Siracusa, chiusura tra svincolo di Augusta e Zona Industriale Nord

Disagi alla circolazione in programma sulla Catania–Siracusa: martedì 10 marzo 2026, dalle 9 alle 18, verrà chiuso al traffico il tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Nord, tra i km 25,142 e 0,100.

In contemporanea, è prevista la chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Lentini (km 11,500).

La chiusura è legata a una richiesta di Ansfisa, attraverso la Commissione Permanente per le Gallerie, per consentire ispezioni tecniche nelle gallerie San Demetrio e San Fratello, entrambe lungo la Catania–Siracusa.

Il percorso alternativo per i veicoli in transito, in particolare per chi proviene da Siracusa, sarà garantito tramite la SS114 e sarà indicato con segnaletica dedicata. Si invita a prestare attenzione ai cartelli temporanei e a mettere in conto possibili rallentamenti sulla viabilità ordinaria per l’intera fascia oraria della chiusura.