Autorità sistema portuale, Chiovelli indicato presidente dal ministro: il “no” dei sindaci di Augusta, Priolo e Melilli

Negare l’intesa per la nomina, a presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, dell’attuale commissario Alberto Chiovelli, avanzata due giorni fa dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Lo chiedono, in una lettera condivisa e inviata al presidente della Regione Nello Musumeci, i sindaci di Augusta, Giuseppe Di Mare, di Priolo Giuseppe Gianni e di Melilli Giuseppe Carta che non ci stanno a vedersi calare dall’alto il numero uno dell’Adsp che gestisce i porti di Augusta e Catania e contestano, senza troppi giri di parole, l’indicazione del ministro che ha chiesto l’intesa di Musumeci prima di definire la nomina, così come prevede la legge.

Secondo i tre l’indicazione dell’attuale commissario che “svolge anche diverse altre funzioni ministeriali, dedicandosi alla Adsp solo pochi giorni a settimana, non corrisponde al profilo auspicato, – si legge – sembrando rispondere più ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni apicali del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile che ad una maggiore attenzione alle reali esigenze della Adsp della Sicilia orientale”. Inoltre dalle dichiarazioni di disponibilità pervenute al Mit a seguito delle manifestazioni di interesse per rinnovo organi di vertice delle Autorità di Sistema Portuale del 27 agosto scorso “sono moltissime le candidature di cittadini siciliani di comprovata esperienza professionale che potrebbero rivestire con abnegazione e impegno costante il ruolo di presidente” – aggiungono Di Mare, Carta e Gianni che non dimenticano, altresì, che “l’indicazione del ministro Giovannini è avvenuta senza alcuna considerazione alle rimostranze della classe politica locale, degli operatori portuali e dei dipendenti sulla scelta di una nuova governance, che, in discontinuità con logiche del passato, possa essere in grado di gestire e progettare concretamente nuove linee di sviluppo per la portualità della Sicilia orientale”.

Per questo, ritenendo che sia necessaria una più approfondita valutazione delle disponibilità pervenute al Mit sulle manifestazioni di interesse i tre primi cittadini di Augusta Priolo e Melilli chiedono a Musumeci di rappresentare le loro posizioni al ministro Enrico Giovannini, di non dare l’ok sulla sua indicazione ministeriale e chiedono anche un incontro urgente con lo stesso Musumeci per affrontare la questione.