Autorità portuale, insediato il neo presidente. Attivamente e Federazione #perAugusta: “nomina di alto profilo”

Si è insediato oggi nella sede dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale il neo presidente Francesco Di Sarcina, nominato venerdì dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e che pone fine al commissariamento di poco più di un anno guidato dal funzionario ministeriale Alberto Chiovelli. Con la nuova nomina scade anche il Comitato di gestione i cui componenti erano stati nominati quando era presidente Andrea Annunziata e che sono stati prorogati per tutto il periodo del commissariamento.

La nomina di Di Sarcina ha messo d’accordo la politica locale cittadina soprattutto di maggioranza, a cominciare dal gruppo politico di Attivamente composto dai consiglieri Margaret Amara e Biagio Tribulato che plaude e sottolinea il “risultato ottenuto con impegno dal nostro sindaco. Finalmente, dopo un lungo e tortuoso percorso di avvicendamento ai nuovi vertici dell’Ente, una nomina di alto profilo e di esperienza nel settore portuale. Attivamente accoglie con piacere il nuovo presidente e in uno spirito di piena collaborazione augura buon lavoro”.

Della stessa opinione anche Giovanni Camardo portavoce della federazione #per Augusta vicina al sindaco Giuseppe Di Mare e i coordinatori del movimenti che la compongono, Elena e Aldo Cimino (CambiAugusta), Andrea Lombardo e Federica Giangrande (Destinazione futuro), Paolo Trigilio e Aurelia Lo Giudice (100 per Augusta).

“Una nomina di alto profilo quella di Di Sarcina con un importante curriculum nel campo della portualità e che ha dato modo sin dalle sue audizioni avvenute al Parlamento di avere idee chiare e che ci sentiamo di condividere in toto – scrivono in una nota- All’ amministrazione cittadina va il merito di aver tracciato delle indicazioni che di fatto sono state recepite. Dopo un lungo calvario, finalmente, un ente strategico per il nostro territorio come l’autorità portuale torna ad avere una guida che, siamo certi, saprà interpretare le esigenze di crescita ma soprattutto di condivisione e sinergia con il territorio. Su questo risultato vogliamo rivolgere un plauso importante al nostro sindaco Giuseppe Di Mare ed all’ assessore al Porto Tania Patania che –con determinazione e lungimiranza politica hanno saputo interagire con gli organi interessati difendendo gli interessi del territorio e non prestando il fianco a deleterie logiche di ordine diverso – proseguono i sette che nel dare il benvenuto al nuovo presidente, rinsaldano la fiducia sindaco e all’amministrazione che, “nel solco della discontinuità con il passato, sta riuscendo a rivolgere finalmente la giusta attenzione agli organi di sviluppo del nostro territorio riuscendo ad avere un ruolo primario nelle decisioni strategiche che determinano il futuro del nostro territorio”.